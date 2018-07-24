Во вторник, 24 июля, главный архитектор Рязанской области рассказал, что брусчатку, которую нашли на площади Ленина, оставят на месте раскопок. Видео с заявлением Васильченко опубликовано в группе «
«Никто не собирался эту брусчатку уничтожать, тем более увозить», — сказал он.
Он отметил, что историческую мостовую продолжат вскрывать. По словам Васильченко, площадь раскопанного участка увеличится в два раза.
«На новую менять ее никто не будет, она будет сохранена», — сказал главный архитектор региона.
Он подчеркнул, что булыжники, вывезенные ранее, передали на хранение.
«Она снята, помыта, почищена, — сказал Васильченко. — Она хранится… она будет возвращена на место».
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