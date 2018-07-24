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16:23, 24 июля 2018 346
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Вывезенную брусчатку с площади Ленина помоют и вернут обратно — Васильченко 1

Вывезенную брусчатку с площади Ленина помоют и вернут обратно — Васильченко

Во вторник, 24 июля, главный архитектор Рязанской области рассказал, что брусчатку, которую нашли на площади Ленина, оставят на месте раскопок. Видео с заявлением Васильченко опубликовано в группе «Народная Рязань» «ВКонтакте».

«Никто не собирался эту брусчатку уничтожать, тем более увозить», — сказал он.

Он отметил, что историческую мостовую продолжат вскрывать. По словам Васильченко, площадь раскопанного участка увеличится в два раза.

«На новую менять ее никто не будет, она будет сохранена», — сказал главный архитектор региона.

Он подчеркнул, что булыжники, вывезенные ранее, передали на хранение.

«Она снята, помыта, почищена, — сказал Васильченко. — Она хранится… она будет возвращена на место».

Ранее в соцсети появилась информация, что раскопанный камень с площади вывез неизвестный на внедорожнике.

Напомним, ранее местные археологи заявляли о том, что рабочие повредили брусчатку во время реконструкции площади Ленина.

После общественного резонанса мэрия пригласила директора Рязанской археологической экспедиции Василия Конова обсудить сохранение исторических объектов во время реконструкции.

В выходные, 21-22 июля, на площади Ленина начали укладывать плитку рядом с частью старинной мостовой. Позже прораб пообещал сохранить часть исторической брусчатки на площади Ленина. По его словам, ранее законсервированный участок закроют плиткой, а новый появится ближе к проезду.

Позже Серей Карабасов отчитал подрядчика из-за повреждения старинной брусчатки на площади Ленина.


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