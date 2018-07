Станислав Черчесов поборется за звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вошел в список из 11 претендентов на звание лучшего тренера года по версии ФИФА. Об этом сообщил официальный твиттер Международной федерации футбола.

Также в этот список вошли: Массимилиано Аллегри («Ювентус), Златко Далич (сборная Хорватии), Дидье Дешам (сборная Франции), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Юрген Клопп («Ливерпуль»), Роберто Мартинез (сборная Бельгии), Диего Симеоне («Атлетико Мадрид»), Гарет Саутгейт (сборная Англии), Эрнесто Вальверде («Барселона»), Зинедин Зидан (бывший главный тренер мадридского «Реала»).

Напомним, под руководством Черчесова сборная России вышла в ¼ чемпионата мира. На групповом этапе россияне обыграли Саудовскую Аравию (5:0) и Египет (3:1) , а также уступили Уругваю (0:3) . В 1/8 финала подопечные Черчесова по пенальти обыграли испанцев (1:1 в основное и дополнительное время) . В драматичном четвертьфинале сборная проиграла хорватам, уступив в серии пенальти (2:2 в основное и дополнительное время) .

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Coach 2018:

Massimiliano Allegri

Stanislav Cherchesov

Zlatko Dalic

Didier Deschamps

Pep Guardiola

Jurgen Klopp

Roberto Martinez

Diego Simeone

Gareth Southgate

Ernesto Valverde

Zinedine Zidane



For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/BTD5E48lXh