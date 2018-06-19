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22:51, 19 июня 2018 1 823
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Сборная России обыграла Египет и впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ 1

Сборная России обыграла Египет и впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ

В матче против сборной Египта Россия выиграла со счетом 3:1 и вышла в плей-офф ЧМ-2018. Игра прошла во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге.

Первый тайм матча группового этапа Россия-Египет завершился вничью: ни одна из команд не забила.

Во втором тайме на 47-й минуте матча капитан сборной Египта Фатхи срезал мяч в свои ворота.

На 59-й минут Денис Черышев забил гол в ворота противника, а спустя несколько минут гол забил Артем Дзюба.

На 73-й минуте Росия пропустила первый мяч: Салах пробил пенальти в ворота против Акинфеева.

Напомним, что Россия в первом матче обыграла Саудовскую Аравию 5:0, а Египет уступил Уругваю 0:1. В составе Египта против России сыграл один из лучших футболистов мира Мохаммед Салах.


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