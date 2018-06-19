Сборная России обыграла Египет и впервые в истории вышла в плей-офф ЧМ

В матче против сборной Египта Россия выиграла со счетом 3:1 и вышла в плей-офф ЧМ-2018. Игра прошла во вторник, 19 июня, в Санкт-Петербурге.
Первый тайм матча группового этапа Россия-Египет завершился вничью: ни одна из команд не забила.
Во втором тайме на 47-й минуте матча капитан сборной Египта Фатхи срезал мяч в свои ворота.
На 59-й минут Денис Черышев забил гол в ворота противника, а спустя несколько минут гол забил Артем Дзюба.
На 73-й минуте Росия пропустила первый мяч: Салах пробил пенальти в ворота против Акинфеева.
Напомним, что Россия в первом матче