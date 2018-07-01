Россияне обыграли испанцев в матче ЧМ-2018

Россияне обыграли испанцев в матче в матче 1/8 ЧМ-2018. Встреча прошла на стадионе «Лужники».
В основное время Испания открыла счет на 12-й минуте, Россия сравняла с пенальти на 42-й: заработал и реализовал Артем Дзюба. Гол в ворота сборной России забили на 12-й минуте матча: его засчитали как автогол Сергея Игнашевича. Дополнительное время матча также закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти первый гол забил испанцев Иньеста, ответный гол — Федор Смолов. В серии пенальти сборная России победила со счетом 3:4.
Соперник россиян определится в матче Хорватия-Дания, который пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде.
Матч ¼ ЧМ проведут 7 июля в Сочи.
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