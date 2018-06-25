Кошка Кеса угадала. Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира

Сборная России по футболу проиграла Уругваю в последнем матче группового этапа чемпионата мира по футболу. Счёт на арене в Самаре закончился со счетом 0:3. Южноамериканцы забили первый гол уже на десятой минуте. Луиз Суарес точно пробил со штрафного в дальний угол, Акинфеев не смог выручить.
На 28-й минуте преимущество сборной Уругвая удвоилось. После дальнего удара мяч отскочил от Дениса Черышева, поменял направление и приземлился в ближнем углу — 0:2.
В конце первого тайма россияне остались в меньшинстве: Смольников получил вторую желтую за грубый фол на фланге.
На 73-й минуте Дзюба, получив мяч от Зобнина, убрал защитника на замахе, но не смог попасть в дальний угол.
Третий мяч на последней минуте основного времени забил Эдинсон Кавани. Акинфеев после подачи с углового отбил мяч, а нападающий ПСЖ был первым на добивании — 0:3. Россия опустилась на вторую строчку в группе A. В 1/8 подопечные Черчесова сыграют с победителем группы B.
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Фото сайта FIFA