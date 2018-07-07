Сборная России проиграла хорватам в четвертьфинале домашнего чемпионата мира по футболу. Матч на арене «Фишт» в Сочи завершился со счетом 2:2 в основное время.
Счет открыл Черышев. Для него это четвертый гол на ЧМ-2018. Крамарич сравнял счет в конце первого тайма. На 101-й минуте второй мяч в российские ворота забил Вида. На 115-й минуте с подачи Дзагоева Фернандес сравнял счет.
В серии послематчевых пенальти в полуфинал вышла команда Хорватии (4:3).
Подопечные Станислава Черчесова покидают турнир, который стал самым успешным для постсоветской истории сборной: на предыдущих трех чемпионатах россияне не могли даже выйти из группы. Отметим, что команда остановилась в шаге от повторения достижения сборной СССР на ЧМ-1966. Тогда советские футболисты вышли в полуфинал и заняли итоговое четвертое место.
Напомним, ранее на текущем ЧМ россияне обыграли Саудовскую Аравию
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