Сборная России выиграла в стартовом матче ЧМ-2018

Сборная России выиграла у команды Саудовской Аравии в стартовом матче ЧМ-2018 со счетом 5:0.
Игра прошла в четверг, 14 июня, на стадионе «Лужники» в Москве.
Первый гол в ворота соперника на 12-й минуте забил полузащитник сборной России Юрий Газинский, а на 43-й минуте отличился Денис Черышев.
Третьим на 71-й минуте стал Артем Дзюба, вышедший на поле вместо Смолова. Гол забил Чернышев на последних добавленных трех минутах матча.
На последних, трех добавленных минутах, еще один мяч в ворота соперника забил Чернышев, а Александр Головин забил последний гол со штрафного.
Напомним, ЧМ-2018 пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.