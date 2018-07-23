Археологи обнаружили разбросанные по площади Ленина черепки старинной посуды. Видео

Археологи нашли на площади Ленина кости и черепки посуды 17-19 веков. Видео с площади, где проходит реконструкция, опубликовали в
«Дождем вымыло кости и обломки кермических сосудов 17, 18 и 19 веков. Это те самые предметы, которые мы призывали сохранить», — прокомментировал директор организации Василий Конов.
Он отметил, что культурный слой уже вывезли и «только по его небольшим остаткам можно предположить, как много старинных предметов быта было уничтожено для науки».
Напомним, ранее местные археологи заявляли о том, что рабочие
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