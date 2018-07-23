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15:32, 23 июля 2018 339
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Археологи обнаружили разбросанные по площади Ленина черепки старинной посуды. Видео

Археологи обнаружили разбросанные по площади Ленина черепки старинной посуды. Видео

Археологи нашли на площади Ленина кости и черепки посуды 17-19 веков. Видео с площади, где проходит реконструкция, опубликовали в группе Рязанской археологической экспедиции «ВКонтакте».

«Дождем вымыло кости и обломки кермических сосудов 17, 18 и 19 веков. Это те самые предметы, которые мы призывали сохранить», — прокомментировал директор организации Василий Конов.

Он отметил, что культурный слой уже вывезли и «только по его небольшим остаткам можно предположить, как много старинных предметов быта было уничтожено для науки».

Напомним, ранее местные археологи заявляли о том, что рабочие повредили историческое мощение во время реконструкции площади Ленина.

После общественного резонанса мэрия пригласила директора Рязанской археологической экспедиции Василия Конова обсудить сохранение исторических объектов во время реконструкции.

В выходные, 21-22 июля, на площади Ленина начали укладывать плитку рядом с частью старинной мостовой. Позже прораб пообещал сохранить часть исторической брусчатки на площади Ленина. По его словам, ранее законсервированный участок закроют плиткой, а новый появится ближе к проезду.

В понедельник, 23 июля, администрация и археологи заключат договор об исследованиях во время реконструкции площади Ленина.


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