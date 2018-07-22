Мэрия и археологи заключат договор об исследованиях во время реконструкции площади Ленина. Об этом сообщили в
На встрече присутствовали и.о. главы администрации города Сергей Карабасов, его заместитель Владимир Луканцов, представитель подрядчика — заместитель гендиректора группы компаний «Вираж» Сергей Головастов и директор НПЦ Василий Конов.
«Принципиальное решение принято! Администрация пригласила археологов для проведения исследований. Уже завтра будет заключен договор», — отметил Конов.
Напомним, ранее археологи заявили, что во время реконструкции площади Ленина рабочие
После общественного резонанса мэрия