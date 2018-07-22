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13:03, 22 июля 2018 589
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Мэрия и археологи заключат договор об исследованиях во время реконструкции площади Ленина

Мэрия и археологи заключат договор об исследованиях во время реконструкции площади Ленина

Мэрия и археологи заключат договор об исследованиях во время реконструкции площади Ленина. Об этом сообщили в группе «НПЦ Рязанской археологической экспедиции» «ВКонтакте».

На встрече присутствовали и.о. главы администрации города Сергей Карабасов, его заместитель Владимир Луканцов, представитель подрядчика — заместитель гендиректора группы компаний «Вираж» Сергей Головастов и директор НПЦ Василий Конов.

«Принципиальное решение принято! Администрация пригласила археологов для проведения исследований. Уже завтра будет заключен договор», — отметил Конов.

Напомним, ранее археологи заявили, что во время реконструкции площади Ленина рабочие установили колодец ливневой канализации на месте древней деревянной постройки, а также повредили историческое мощение.

После общественного резонанса мэрия пригласила Василия Конова обсудить сохранение исторических объектов во время реконструкции.


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