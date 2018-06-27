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14:28, 27 июня 2018 364
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Специалисты проверили воздух у загоревшегося на Ряжском шоссе склада 1

Специалисты проверили воздух у загоревшегося на Ряжском шоссе склада

Специалисты экологической лаборатории проверили воздух у загоревшегося на Ряжском шоссе склада. Они не нашли превышения норм допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, сообщила пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Склад с пластиком и картоном загорелся в среду, 27 июня, в 10:36. В 11:30 пожар локализовали.

Никто не пострадал.

Ранее появилось видео пожара.

Фото из соцсетей


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