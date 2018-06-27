Появилось видео пожара на Ряжском шоссе

На Ряжском шоссе загорелся склад. В соцсетях появилось видео пожара.
Пожарным
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На Ряжском шоссе загорелся склад. В соцсетях появилось видео пожара.
Пожарным
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