На Ряжском шоссе загорелся склад. Фото

В среду, 29 июня, на Ряжском шоссе загорелся склад. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сигнал поступил в 10:36.
На место выехали восемь расчетов.
Позже
Фото из соцсетей
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 29 июня, на Ряжском шоссе загорелся склад. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Сигнал поступил в 10:36.
На место выехали восемь расчетов.
Позже
Фото из соцсетей
© RZN.info
|
← предыдущая новостьПоявилось видео пожара на Ряжском шоссе
|
cледующая новость →Рязанцу дали условный срок за пьяную езду на BMW
Приступать к лечению остеохондроза врачи рекомендуют как можно раньше.