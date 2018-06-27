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11:20, 27 июня 2018 5 605
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На Ряжском шоссе загорелся склад. Фото

На Ряжском шоссе загорелся склад. Фото

В среду, 29 июня, на Ряжском шоссе загорелся склад. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Сигнал поступил в 10:36.

На место выехали восемь расчетов.

Позже появилось видео пожара. В 11:30 его локазиловали.

Фото из соцсетей


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