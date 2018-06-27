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13:47, 27 июня 2018 347
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На пожаре на Ряжском шоссе никто не пострадал

На пожаре на Ряжском шоссе никто не пострадал

На пожаре на Ряжском шоссе никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Напомним, возгорание произошло в среду, 27 июня, в 10:36. В 11:30 пожар локализовали.

К загоревшемуся складу приехала экологическая лаборатория.

Ранее появилось видео пожара.


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