На пожаре на Ряжском шоссе никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Напомним,
К загоревшемуся складу
Ранее появилось
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На пожаре на Ряжском шоссе никто не пострадал. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Напомним,
К загоревшемуся складу
Ранее появилось
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Приступать к лечению остеохондроза врачи рекомендуют как можно раньше.