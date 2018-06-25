Выпускной у десантников и пожар на свалке. Обзор новостей за выходные, 23-24 июня

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Завершились очередные июньские выходные. Вспомним главные события минувшего уикенда.
Появились подробности пожара, произошедшего в пятницу, 22 июня, в четырехэтажке на улице Грибоедова. Жильцы рассказали, что доступ на крышу был у любого. В субботу утром рязанцы собрались во дворе дома, чтобы узнать, как будут устранять последствия пожара. В этот же день в доме начали разбирать крышу.
В рязанском училище ВДВ имени Маргелова прошел выпускной. В этом году училище окончили 481 лейтенант и 361 прапорщик.
Около ТЦ «Атрон» столкнулись два автомобиля, авария спровоцировала пробку на улице Ленина. Позже в сети появилось видео ДТП.
Трое мужчин в масках напали на 83-летнего жителя Скопина: мужчину связали и ограбили. К счастью, пенсионер смог выбраться и позвонить в полицию.
На окраине Рязани загорелась свалка. Среди сгоревшего мусора нашли закрытые пятилитровые бутылки. Позже владелец компании-оператора мусорного полигона Олег Шишов рассказал, что свалку подожгли намеренно.