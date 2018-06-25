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9:31, 25 июня 2018 1 169
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Выпускной у десантников и пожар на свалке. Обзор новостей за выходные, 23-24 июня

Выпускной у десантников и пожар на свалке. Обзор новостей за выходные, 23-24 июня

Завершились очередные июньские выходные. Вспомним главные события минувшего уикенда.

Появились подробности пожара, произошедшего в пятницу, 22 июня, в четырехэтажке на улице Грибоедова. Жильцы рассказали, что доступ на крышу был у любого. В субботу утром рязанцы собрались во дворе дома, чтобы узнать, как будут устранять последствия пожара. В этот же день в доме начали разбирать крышу.

В рязанском училище ВДВ имени Маргелова прошел выпускной. В этом году училище окончили 481 лейтенант и 361 прапорщик.

Около ТЦ «Атрон» столкнулись два автомобиля, авария спровоцировала пробку на улице Ленина. Позже в сети появилось видео ДТП.

Трое мужчин в масках напали на 83-летнего жителя Скопина: мужчину связали и ограбили. К счастью, пенсионер смог выбраться и позвонить в полицию.

На окраине Рязани загорелась свалка. Среди сгоревшего мусора нашли закрытые пятилитровые бутылки. Позже владелец компании-оператора мусорного полигона Олег Шишов рассказал, что свалку подожгли намеренно.


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