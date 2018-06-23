ДТП у ТЦ «Атрон» попало на видео

ДТП, произошедшее днем в субботу, 23 июня, попало на видео. Ролик очевидцец опубликовал «ВКонтакте».
По информации автора, в одной из машин, попавшей в аварию, находился ребенок.
Напомним, из-за аварии у ТЦ «Атрон»
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ДТП, произошедшее днем в субботу, 23 июня, попало на видео. Ролик очевидцец опубликовал «ВКонтакте».
По информации автора, в одной из машин, попавшей в аварию, находился ребенок.
Напомним, из-за аварии у ТЦ «Атрон»
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