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18:16, 23 июня 2018 327
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ДТП у ТЦ «Атрон» попало на видео

ДТП у ТЦ «Атрон» попало на видео

ДТП, произошедшее днем в субботу, 23 июня, попало на видео. Ролик очевидцец опубликовал «ВКонтакте».

По информации автора, в одной из машин, попавшей в аварию, находился ребенок.

Напомним, из-за аварии у ТЦ «Атрон» образовалась пробка.


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