«Доступ на крышу был у любого». Жильцы дома на улице Грибоедова рассказали о пожаре

Жильцы дома №41 на улице Грибоедова рассказали о пожаре. Крыша четырехэтажки
По слова местной жительницы, у люка на четвертом этаже, который ведет на крышу, висел замок, но его петлю кто-то сорвал.
«Доступ на крышу был у любого. Часто туда поднимаются интернет-компании, делают свои дела, а потом не закрывают за собой люк», — пояснила она.
Из-за сильного дыма жильцы квартир на третьем и четвертом этажах выбегали под пеленками.
В квартирах огня не было, но последствия тушения пожара, как отмечают жильцы, значительные. Так, в одной из квартир на четвертом этаже из-за воды «надулись» потолки.
Хозяйка квартиры на втором этаже пожаловалась на отклеившиеся обои, по плиткам и стоякам в ванной у нее натекла вода.
«Ночевать было невозможно. У нас маленький ребенок, нет ни света, ни горячей воды, в квартире сильно пахло гарью, поэтому мы уехали ночевать к родственникам», — рассказала одна из женщин.
Утром в субботу жильцы собрались во дворе дома, чтобы узнать, как будут устранять последствия пожара. По их словам, аварийные службы пока не говорят, что будут делать с крышей.
Напомним, мэрия предлагала всем жильцам временно
До этого в МЧС показали, как