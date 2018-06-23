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11:31, 23 июня 2018 1 383
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«Доступ на крышу был у любого». Жильцы дома на улице Грибоедова рассказали о пожаре

«Доступ на крышу был у любого». Жильцы дома на улице Грибоедова рассказали о пожаре

Жильцы дома №41 на улице Грибоедова рассказали о пожаре. Крыша четырехэтажки загорелась в пятницу, 22 июня, в 15:30.

По слова местной жительницы, у люка на четвертом этаже, который ведет на крышу, висел замок, но его петлю кто-то сорвал.

«Доступ на крышу был у любого. Часто туда поднимаются интернет-компании, делают свои дела, а потом не закрывают за собой люк», — пояснила она.

Из-за сильного дыма жильцы квартир на третьем и четвертом этажах выбегали под пеленками.

В квартирах огня не было, но последствия тушения пожара, как отмечают жильцы, значительные. Так, в одной из квартир на четвертом этаже из-за воды «надулись» потолки.

Хозяйка квартиры на втором этаже пожаловалась на отклеившиеся обои, по плиткам и стоякам в ванной у нее натекла вода.

«Ночевать было невозможно. У нас маленький ребенок, нет ни света, ни горячей воды, в квартире сильно пахло гарью, поэтому мы уехали ночевать к родственникам», — рассказала одна из женщин.

Утром в субботу жильцы собрались во дворе дома, чтобы узнать, как будут устранять последствия пожара. По их словам, аварийные службы пока не говорят, что будут делать с крышей.

Напомним, мэрия предлагала всем жильцам временно пожить в гостинице.

До этого в МЧС показали, как тушили пожар на улице Грибоедова.


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