В сгоревшем на улице Грибоедова доме начали разбирать крышу

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В четырехэтажном доме, сгоревшем на улице Грибоедова, начали разбирать крышу. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Работы начались в субботу, 23 июня.
Крыша дома №41 загорелась днем в пятницу, 22 июня. В МЧС позвонили в 15:30. В 15:53 огонь локализовали, а в 16:26 полностью ликвидировали. Из дома эвакуировали 50 человек. Никто не пострадал. Жильцам дома выплатили по десять тысяч рублей.
Мэрия предлагала всем жильцам временно пожить в гостинице. Большинство решили остаться или переехать к родственникам.
До этого в МЧС показали, как тушили пожар на улице Грибоедова.