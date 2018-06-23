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17:17, 23 июня 2018 1 192
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В сгоревшем на улице Грибоедова доме начали разбирать крышу

В сгоревшем на улице Грибоедова доме начали разбирать крышу

В четырехэтажном доме, сгоревшем на улице Грибоедова, начали разбирать крышу. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Работы начались в субботу, 23 июня.

Крыша дома №41 загорелась днем в пятницу, 22 июня. В МЧС позвонили в 15:30. В 15:53 огонь локализовали, а в 16:26 полностью ликвидировали. Из дома эвакуировали 50 человек. Никто не пострадал. Жильцам дома выплатили по десять тысяч рублей.

Мэрия предлагала всем жильцам временно пожить в гостинице. Большинство решили остаться или переехать к родственникам.

До этого в МЧС показали, как тушили пожар на улице Грибоедова.


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