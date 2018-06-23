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13:09, 23 июня 2018 382
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Жильцам пострадавшего от пожара дома на улице Грибоедова выплатили по десять тысяч

Жильцам пострадавшего от пожара дома на улице Грибоедова выплатили по десять тысяч

Жильцам пострадавшего от пожара дома на улице Грибоедова выплатили по десять тысяч рублей. Деньги на срочные нужды горожане получили в субботу, 23 июня.

В мэрии пояснили, что загоревшийся в пятницу дом №41 планировали отремонтировать в следующей году. Из-за сложившейся ситуации власти хотят перенести капремонт на ближайшее время. Пока крышу дома покроют материалом, который не пропускает влагу.

Ранее жильцы дома на улице Грибоедова рассказали о пожаре и его последствиях

Напомним, мэрия предлагала всем жильцам временно пожить в гостинице. Большинство решили остаться или переехать к родственникам.

До этого в МЧС показали, как тушили пожар на улице Грибоедова.

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