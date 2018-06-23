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Жильцам пострадавшего от пожара дома на улице Грибоедова выплатили по десять тысяч рублей. Деньги на срочные нужды горожане получили в субботу, 23 июня.
В мэрии пояснили, что загоревшийся в пятницу дом №41 планировали отремонтировать в следующей году. Из-за сложившейся ситуации власти хотят перенести капремонт на ближайшее время. Пока крышу дома покроют материалом, который не пропускает влагу.
Ранее жильцы дома на улице Грибоедова рассказали о пожаре и его последствиях
Напомним, мэрия предлагала всем жильцам временно пожить в гостинице. Большинство решили остаться или переехать к родственникам.
До этого в МЧС показали, как тушили пожар на улице Грибоедова.