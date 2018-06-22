Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:55, 22 июня 2018 288
 0    0

Администрация предоставит гостиницу жильцам дома на Грибоедова, чьи квартиры пострадали от пожара

Администрация предоставит гостиницу жильцам дома на Грибоедова, чьи квартиры пострадали от пожара

Администрация Рязани предоставит гостиницу жильцам дома на Грибоедова, чьи квартиры пострадали от пожара. Об этом вечером в пятницу, 22 июня, сообщили в мэрии.

Большинство горожан решили остаться в квартирах или пожить у родственников. Остальные могут временно разместиться в гостинице РИРО, где им организуют горячее питание.

С 9:00 утра субботы комиссия обследует квартиры, чтобы установить ущерб.

Ночью у дома будет дежурить полиция и МЧС.

Напомним, крыша дома №41 по улице Грибоедова загорелась днем в пятницу, 22 июня. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 15:30. В 15:53 огонь локализовали, а в 16:26 полностью ликвидировали.

На время тушения сотрудники ГИБДД перекрыли часть улицы Грибоедова.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
18:10, 22 июня 2018
Пожар в четырехэтажке на Грибоедова сняли на видео с соседнего дома
17:55, 22 июня 2018
Администрация предоставит гостиницу жильцам дома на Грибоедова, чьи квартиры пострадали от пожара
16:44, 22 июня 2018
В День молодежи в Рязанской области не будут продавать алкоголь
16:29, 22 июня 2018
Представителям малого бизнеса рассказали, как выбрать онлайн-кассу
14:15, 22 июня 2018
Рязанский педофил получил 13 лет колонии строгого режима
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 час назад
Как выбирать онлайн-кассу. Инструкция для малого бизнеса

Как выбирать онлайн-кассу. Инструкция для малого бизнеса

Малый бизнес в сфере торговли и общепита перейдет на онлайн-кассы с 1 июля.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:12, 19 июня 2018 30 595
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины 1
12:50, 13 июня 2018 22 014
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
16:13, 9 июня 2018 17 577
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 10
19:17, 10 июня 2018 16 600
В столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото 2
16:23, 9 июня 2018 15 092
Рязанская «скорая» не будет выезжать на неотложные вызовы 12
Все новости
Голосования

Как часто вы делаете селфи?

Окончание опроса: 26.06.2018
Архив голосований
Форум