Администрация предоставит гостиницу жильцам дома на Грибоедова, чьи квартиры пострадали от пожара

Администрация Рязани предоставит гостиницу жильцам дома на Грибоедова, чьи квартиры пострадали от пожара. Об этом вечером в пятницу, 22 июня, сообщили в мэрии.
Большинство горожан решили остаться в квартирах или пожить у родственников. Остальные могут временно разместиться в гостинице РИРО, где им организуют горячее питание.
С 9:00 утра субботы комиссия обследует квартиры, чтобы установить ущерб.
Ночью у дома будет дежурить полиция и МЧС.
Напомним, крыша дома №41 по улице Грибоедова
На время тушения сотрудники ГИБДД