В рязанском МЧС показали, как тушили пожар на улице Грибоедова. Фото

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Пресс-служба рязанского ГУ МЧС подготовила фоторепортаж с пожара в доме №41 на улице Грибоедова. На снимках видно, как пожарные тушат огонь и эвакуируют одну из местных жительниц. Часть фотографий сделали на сгоревшей крыше.
Крыша дома №41 загорелась днем в пятницу, 22 июня. В МЧС позвонили в 15:30. В 15:53 огонь локализовали, а в 16:26 полностью ликвидировали. Из дома эвакуировали 50 человек. Никто не пострадал.
Администрация Рязани предоставит гостиницу жильцам дома на Грибоедова, чьи квартиры пострадали от пожара. Утром в субботу комиссия обследует квартиры, чтобы установить ущерб.