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8:39, 21 июня 2018 463
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В Хабаровском крае перевернулся катамаран с туристами

В Хабаровском крае перевернулся катамаран с туристами

Фото: Pixabay.com

На реке Амгунь в Хабаровском крае перевернулся катамаран с туристами. Погибла девушка, передает «РИА Новости».

ЧП произошло в десяти километрах выше от села Амгунь. Во время сплава катамаран перевернулся, пять человек смогли выбраться самостоятельно, но одну туристку течение затянуло под навалы бревен.

Туристы — жители города Амурск и поселка Эльбан — дожидались помощи на небольшом островке косы. Они рассказали, что уже проходили этим маршрутом и не предполагали, что уровень воды начнет быстро расти, а течение станет таким быстрым.

Прилетевшие на вертолете спасатели при помощи бензопилы высвободили тело погибшей из-под бревен. Они доставили туристов в поселок Березовый.

Напомним, 11 июня, у Волгограда столкнулись баржа и катамаран. На борту пассажирского судна находились 16 человек, 11 из них погибли.

Катамараном управлял экс-чиновник Дмитрий Хахалев. В момент аварии он был пьян.


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