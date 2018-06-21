На реке Амгунь в Хабаровском крае перевернулся катамаран с туристами. Погибла девушка, передает «
ЧП произошло в десяти километрах выше от села Амгунь. Во время сплава катамаран перевернулся, пять человек смогли выбраться самостоятельно, но одну туристку течение затянуло под навалы бревен.
Туристы — жители города Амурск и поселка Эльбан — дожидались помощи на небольшом островке косы. Они рассказали, что уже проходили этим маршрутом и не предполагали, что уровень воды начнет быстро расти, а течение станет таким быстрым.
Прилетевшие на вертолете спасатели при помощи бензопилы высвободили тело погибшей из-под бревен. Они доставили туристов в поселок Березовый.
Напомним, 11 июня, у Волгограда
Катамараном