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16:16, 12 июня 2018 858
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Власти подтвердили, что столкнувшимся с баржей катамараном управлял экс-чиновник

Власти подтвердили, что столкнувшимся с баржей катамараном управлял экс-чиновник

Власти подтвердили, что столкнувшимся с баржей катамараном управлял экс-глава Калачевского района Дмитрий Хахалев. Он также был собственником судна. В момент аварии он был пьян, передает ТАСС.

Хахалева избрали главой района в октябре 2005 года, следующие выборы, досрочные, проводили в 2009 году — после того, как Хахалев стал фигурантом уголовного дела и лишился своего поста. Ранее Хахалев также был депутатом думы Волгограда.

В мае 2008 года пьяный чиновник на базе отдыха на берегу Дона совершил действие сексуального характера в отношении одной из отдыхающих и избил ее, а затем открыл стрельбу из карабина «Сайга». Хахалев выстрелил не меньше 20 раз, однако никто из отдыхающих не пострадал. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы по пяти статьям УК.

Напомним, вечером в понедельник, 11 июня, в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда столкнулись баржа и катамаран. На борту пассажирского судна находились 16 человек, 11 из них погибли.

В Росморречфлоте сообщили, что теплоход, с которым столкнулся катамаран, шел строго по фарватеру, и возможности для маневра у него не было.

Следственный комитет возбудил дело по части 3 статьи 263 УК (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).

Фото ГУ МЧС по Волгоградской области


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