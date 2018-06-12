Власти подтвердили, что столкнувшимся с баржей катамараном управлял экс-чиновник

Власти подтвердили, что столкнувшимся с баржей катамараном управлял экс-глава Калачевского района Дмитрий Хахалев. Он также был собственником судна. В момент аварии он
Хахалева избрали главой района в октябре 2005 года, следующие выборы, досрочные, проводили в 2009 году — после того, как Хахалев стал фигурантом уголовного дела и лишился своего поста. Ранее Хахалев также был депутатом думы Волгограда.
В мае 2008 года пьяный чиновник на базе отдыха на берегу Дона совершил действие сексуального характера в отношении одной из отдыхающих и избил ее, а затем открыл стрельбу из карабина «Сайга». Хахалев выстрелил не меньше 20 раз, однако никто из отдыхающих не пострадал. Мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы по пяти статьям УК.
Напомним, вечером в понедельник, 11 июня, в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда
В Росморречфлоте сообщили, что теплоход, с которым столкнулся катамаран, шел строго по фарватеру, и возможности для маневра у него не было.
Следственный комитет возбудил дело по части 3 статьи 263 УК (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области