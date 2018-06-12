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8:13, 12 июня 2018 1 147
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На Волге столкнулись катамаран и баржа, погибли десять человек

На Волге столкнулись катамаран и баржа, погибли десять человек

Фото: Pixabay.com

На Волге у острова Голодный рядом с Волгоградом столкнулись катамаран и баржа. Погибли десять человек, еще пять пострадали. Судьба одного человека неизвестна, передает «РИА Новости».

ЧП произошло в километре от берега вечером в понедельник, 11 июня. В Росморречфлоте сообщили, что теплоход, с которым столкнулся катамаран, шел строго по фарватеру, и возможности для маневра у него не было.

На борту 12-местного катамарана находились 16 человек. После столкновения они оказались за бортом.

Троих мужчин и двух женщин госпитализировали. Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.

В спасательной операции участвуют 12 плавсредств. Оперативный штаб возглавил губернатор Андрей Бочаров.

Следственный комитет возбудил дело по части 3 статьи 263 УК (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).

По данным ряда СМИ, катамаран принадлежит ранее судимому бывшему главе Калачевского района Дмитрию Хахалеву, он же управлял плавсредством. Официального подтверждения этого нет.


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