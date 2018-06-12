Число жертв трагедии на Волге выросло до 11 человек. Тело последней погибшей пассажирки катамарана подняли из воды, передает «
Женщину
Вечером в понедельник, 11 июня, в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда
В Росморречфлоте сообщили, что теплоход, с которым столкнулся катамаран, шел строго по фарватеру, и возможности для маневра у него не было.
Следственный комитет возбудил дело по части 3 статьи 263 УК (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).
По данным ряда СМИ, катамаран принадлежит ранее судимому бывшему главе Калачевского района Дмитрию Хахалеву, он же управлял плавсредством. Официального подтверждения этого нет.