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10:39, 12 июня 2018 927
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Число жертв трагедии на Волге выросло до 11 человек

Число жертв трагедии на Волге выросло до 11 человек

Фото: Pixabay.com

Число жертв трагедии на Волге выросло до 11 человек. Тело последней погибшей пассажирки катамарана подняли из воды, передает «РИА Новости».

Женщину искали 1,4 тысячи человек.

Вечером в понедельник, 11 июня, в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда столкнулись баржа и катамаран. На борту пассажирского судна находились 16 человек. Трое мужчин и две женщины попали в больницу.

В Росморречфлоте сообщили, что теплоход, с которым столкнулся катамаран, шел строго по фарватеру, и возможности для маневра у него не было.

Следственный комитет возбудил дело по части 3 статьи 263 УК (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).

По данным ряда СМИ, катамаран принадлежит ранее судимому бывшему главе Калачевского района Дмитрию Хахалеву, он же управлял плавсредством. Официального подтверждения этого нет.


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