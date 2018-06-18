След от ракеты «Союз» и пробка на Солотчинском мосту. Обзор новостей за выходные, 16-17 июня

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Минувшие выходные запомнились рязанцам несколькими яркими событиями. Вспомним главные новости прошедшего уикенда.
В субботу, 17 июня, на мосту через Оку вновь образовалась пробка. Встрявшие в ней водители начали шутить и обмениваться комментариями в соцсетях и других сервисах. На следующий день ремонт на участке остановился — можно было заметить рабочих, которые сидели на дороге и ничего не делали.
Не обошлось без плохих новостей. На горе Казбек умер рязанский альпинист. Он потерял сознание, но спасатели не успели спасти пострадавшего.
В Касимовском районе в ночь на воскресенье сгорели две легковые машины. Пожары произошли рядом с железнодорожной станцией в Касимове и в поселке Крутоярский.
В эту же ночь с космодрома Плесецк запустили ракету-носитель «Союз-2.1б». Жители нескольких районов региона сняли засняли след от ракеты на фото и видео. В воскресенье, 17 июня, рязанцы отметили день медработника. С праздником их поздравили губернатор Николай Любимов и глава регионального минздрава Андрей Прилуцкий.