«Меняю „Приору“ на велосипед». Застрявшие на мосту через Оку рязанцы начали шутить о пробке

Застрявшие на мосту через Оку рязанцы начали иронизировать над своим положением. Шутками пытающихся выехать из города автомобилистов поделились в группе «
Из-за ремонта моста на Солотчинском шоссе от пересечения с Окским проездом образовалась крупная пробка. Движение затруднено до поворота на Шумашь. Местами скорость машин не превышает пяти километров в час.
Оказавшиеся в «западне» водители негодуют: «До конца ремонта хоть доедем?». Некоторые готовы расстаться с машинами: «Продам ВАЗ 2104, куплю вертолет. Денег добавлю», «Продам золотую „Нексию“ или обменяю на машину, поближе к началу пробки», «Меняю „Приору“ на велосипед».
Кто-то благодарит товарищей по несчастью за «музыкальное сопровождение», а кто-то ругает соседей решивших «срезать» пробку, проехав по обочине.
Томящиеся в пробке рязанцы явно не прочь «перекусить»: «Вот где надо торговать: «Пахлава, кукуруза горячий, пиво холодный», «Кто на велике? Привезите поесть, стоим уже полчаса».
Есть и те, кто готов мириться с ситуацией: «Ну раз инновационное покрытие, то ладно, потерпим».
Напомним, Солотчинский мост
На ремонт выделили 280 миллионов рублей.