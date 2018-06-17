В небе над Касимовом сняли на видео след от ракеты «Союз»

В небе над Касимовом сняли на видео след от ракеты-носителя «Союз-2.1б». Ролик опубликовали в группе «
В Минобороны сообщили, что ракету среднего класса запустили с космодрома Плесецк в воскресенье, 17 июня, в 0:46 по московскому времени.
«Космическая головная часть ракеты среднего класса «Союз-2.1б» в составе разгонного блока «Фрегат» и космического аппарата «Глонасс-М» в расчетное время — 00:56 мск — штатно отделилась от третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2.1б», — отметили в ведомстве.
Разгонный блок должен вывести спутник на расчетную орбиту через несколько часов.
Пуск ракеты контролировал наземный автоматизированный комплекс управления космическими аппаратами. Операция прошла в штатном режиме.