Любимов поблагодарил рязанских медиков за «преданность делу»

Николай Любимов поздравил медиков с профессиональным праздником. Губернатор поблагодарил их за «преданность делу».
Глава региона отметил, что успех лечения во многом зависит «не только от правильно выбранных методик, лекарств, но и от отношения к пациенту». По его словам, в области стараются максимально обеспечить качество и доступность медпомощи.
«Продолжается строительство комплекса БСМП, достигнуты договоренности о создании нового корпуса онкодиспансера, активно ведется развитие системы ФАПов, совершенствуется высокотехнологичная помощь, укрепляется материально-техническая база клиник и районных больниц, —
Напомним, перед профессиональным праздником медики получили