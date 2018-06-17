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8:47, 17 июня 2018 545
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Любимов поблагодарил рязанских медиков за «преданность делу»

Любимов поблагодарил рязанских медиков за «преданность делу»

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николай Любимов поздравил медиков с профессиональным праздником. Губернатор поблагодарил их за «преданность делу».

Глава региона отметил, что успех лечения во многом зависит «не только от правильно выбранных методик, лекарств, но и от отношения к пациенту». По его словам, в области стараются максимально обеспечить качество и доступность медпомощи.

«Продолжается строительство комплекса БСМП, достигнуты договоренности о создании нового корпуса онкодиспансера, активно ведется развитие системы ФАПов, совершенствуется высокотехнологичная помощь, укрепляется материально-техническая база клиник и районных больниц, — говорится в его поздравление. — Успешное внедрение цифровых технологий, принципов „бережливого производства“ позволит сделать отрасль отвечающей самым современным требованиям».

Напомним, перед профессиональным праздником медики получили награды от регионального правительства, а также областной и городской дум.


© RZN.info

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