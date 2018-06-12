«Они не пытались сами себе помочь». Капитан баржи рассказал о трагедии на Волге. Видео

Капитан баржи, с которой столкнулся катамаран с пассажирами под Волгоградом, рассказал о трагедии. Команда пыталась уйти от столкновения, а после — спасти тонущих людей, передает « Mash ».

По его словам, команда баржи заметила судно с помощью радиолокационной станции. «Заметили цель, которая двигалась в нашу сторону. Визуально не было видно. Мы спервы пытались выйти на радиосвязь. Судно не ответило», — рассказал он.

Баржа изменила курс вправо. Катамаран включил опозновательные знаки только тогда, когда старпом направил прожектор в его сторону. До судна оставалось лишь 200 метров.

Капитан рассказал, что объявил тревогу «человек за бортом», его экипаж вытащил всех живых из воды. В темноте подъехала еще одна лодка, которая помогала спасать.

«Они даже не пытались сами себе помочь. Они просто лежали. Вот мы их вытащили в лодку, с лодки перегрузили на теплоход. Все были в состоянии опьянения», — сказал он.

Напомним, вечером в понедельник, 11 июня, в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда столкнулись баржа и катамаран. На борту пассажирского судна находились 16 человек, 11 из них погибли .

Катамараном управлял экс-чиновник Дмитрий Хахалев. В момент аварии он был пьян .

Видео «Mash», фото ГУ МЧС по Волгоградской области