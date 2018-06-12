Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

20:06, 12 июня 2018 1 464
 0    0

«Они не пытались сами себе помочь». Капитан баржи рассказал о трагедии на Волге. Видео

«Они не пытались сами себе помочь». Капитан баржи рассказал о трагедии на Волге. Видео

Капитан баржи, с которой столкнулся катамаран с пассажирами под Волгоградом, рассказал о трагедии. Команда пыталась уйти от столкновения, а после — спасти тонущих людей, передает «Mash».

По его словам, команда баржи заметила судно с помощью радиолокационной станции. «Заметили цель, которая двигалась в нашу сторону. Визуально не было видно. Мы спервы пытались выйти на радиосвязь. Судно не ответило», — рассказал он.

Баржа изменила курс вправо. Катамаран включил опозновательные знаки только тогда, когда старпом направил прожектор в его сторону. До судна оставалось лишь 200 метров.

Капитан рассказал, что объявил тревогу «человек за бортом», его экипаж вытащил всех живых из воды. В темноте подъехала еще одна лодка, которая помогала спасать.

«Они даже не пытались сами себе помочь. Они просто лежали. Вот мы их вытащили в лодку, с лодки перегрузили на теплоход. Все были в состоянии опьянения», — сказал он.

Напомним, вечером в понедельник, 11 июня, в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда столкнулись баржа и катамаран. На борту пассажирского судна находились 16 человек, 11 из них погибли.

Катамараном управлял экс-чиновник Дмитрий Хахалев. В момент аварии он был пьян.

Видео «Mash», фото ГУ МЧС по Волгоградской области


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
20:06, 12 июня 2018
«Они не пытались сами себе помочь». Капитан баржи рассказал о трагедии на Волге. Видео
17:27, 12 июня 2018
Во Франции сошел с рельсов пассажирский поезд, пострадали семь человек
16:16, 12 июня 2018
Власти подтвердили, что столкнувшимся с баржей катамараном управлял экс-чиновник
11:20, 12 июня 2018
В шиловском селе загорелся жилой дом
10:39, 12 июня 2018
Число жертв трагедии на Волге выросло до 11 человек
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 25 344
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
14:16, 2 июня 2018 20 602
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
21:25, 31 мая 2018 17 103
Очередь в первый рязанский KFC растянулась на десятки метров. Фото и видео 15
14:55, 30 мая 2018 15 783
В Рязани уберут лишние маршрутки — Любимов
15:32, 6 июня 2018 14 746
В Рязани сократят несколько маршруток 16
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум