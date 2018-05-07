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10:19, 7 мая 2018 2 345
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Вандалы разгромили санаторий «Сосновый бор». Фото

Вандалы разгромили санаторий «Сосновый бор». Фото

Вандалы разгромили «Сосновый бор». Фотографии солотчинского санатория опубликовали в соцсетях.

Пользователь Михаил Шибанков рассказал, что побывал в санатории 2 мая.

«Ворота на территорию открыты, КПП заколочено, все имеют свободный доступ не только на территорию, но и внутрь здания, — прокомментировал он снимки. — По крыше санатория гуляют подростки, есть люди и постарше, кто устраивает себе фотосессии. Внутри все разворочено».

По словам мужчины, в кабинетах «валяются огромными стопками направления на разные процедуры и прочие выписки, капельницы». Шибанков уточнил, что ходил только по первому этажу.

«Все кабинеты расхищены, сломано оборудование. Кабинет грязелечения остался без пола с дырами, видимо искали цветмет. На балконах номеров двери открыты, замки выдраны. Опечатка содрана», — отметил он.

Напомним, в конце 2017 года Николай Любимов пообещал вернуть «Сосновому бору» всероссийскую известность.

В декабре санаторий передали в собственность региона. Ранее губернатор заявил, что нужно сохранить «Сосновый бор» для людей.

Напомним, согласно данным Росстата, ООО «Санаторий «Сосновый бор» был одним из крупнейших неплательщиков заработной платы на территории Рязанской области. Весной 2017 года за долги в санатории отключили газ, а затем его закрыли на «неопределенный срок». Руководителя «Соснового бора» осудили за невыплату зарплаты. В ходе расследования дела следователи арестовали имущество санатория, а именно десять транспортных средств и земельный участок на общую сумму более 16 миллионов рублей.

Другое имущество санатория продавали по заниженным ценам.

Фото Михаила Шибанкова


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