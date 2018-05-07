Вандалы разгромили санаторий «Сосновый бор». Фото

Вандалы разгромили «Сосновый бор». Фотографии солотчинского санатория опубликовали в соцсетях.
Пользователь Михаил Шибанков рассказал, что побывал в санатории 2 мая.
«Ворота на территорию открыты, КПП заколочено, все имеют свободный доступ не только на территорию, но и внутрь здания, — прокомментировал он снимки. — По крыше санатория гуляют подростки, есть люди и постарше, кто устраивает себе фотосессии. Внутри все разворочено».
По словам мужчины, в кабинетах «валяются огромными стопками направления на разные процедуры и прочие выписки, капельницы». Шибанков уточнил, что ходил только по первому этажу.
«Все кабинеты расхищены, сломано оборудование. Кабинет грязелечения остался без пола с дырами, видимо искали цветмет. На балконах номеров двери открыты, замки выдраны. Опечатка содрана», — отметил он.
Напомним, в конце 2017 года Николай Любимов
В декабре санаторий
Напомним, согласно данным Росстата, ООО «Санаторий «Сосновый бор» был одним из крупнейших неплательщиков заработной платы на территории Рязанской области. Весной 2017 года за долги в санатории
Другое имущество санатория
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