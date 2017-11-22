Директора «Соснового бора» оштрафовали за невыплату зарплат сотрудникам

Директора «Соснового бора» Нину Ананьину оштрафовали за невыплату зарплат сотрудникам. Об этом сообщили на
Установлено, что задолженность перед 147 работниками санатория составила около 10,5 миллионов рублей. Руководство санатория имело финансовую возможность полностью выплатить ее всем работникам.
Генеральному директору санатория Нине Ананьиной назначили штраф 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, согласно данным Росстата, ООО «Санаторий «Сосновый бор» является одним из крупнейших неплательщиков заработной платы на территории Рязанской области. Весной 2017 года за долги в санатории
В ходе расследования дела следователи
Ранее губернатор заявил, что