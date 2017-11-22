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15:39, 22 ноября 2017 401
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Директора «Соснового бора» оштрафовали за невыплату зарплат сотрудникам

Директора «Соснового бора» оштрафовали за невыплату зарплат сотрудникам

Директора «Соснового бора» Нину Ананьину оштрафовали за невыплату зарплат сотрудникам. Об этом сообщили на сайте СУ СК по Рязанской области.

Установлено, что задолженность перед 147 работниками санатория составила около 10,5 миллионов рублей. Руководство санатория имело финансовую возможность полностью выплатить ее всем работникам.

Генеральному директору санатория Нине Ананьиной назначили штраф 50 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, согласно данным Росстата, ООО «Санаторий «Сосновый бор» является одним из крупнейших неплательщиков заработной платы на территории Рязанской области. Весной 2017 года за долги в санатории отключили газ, а затем его закрыли на «неопределенный срок». В отношении руководителя «Соснового бора» возбудили уголовное дело.

В ходе расследования дела следователи арестовали имущество санатория, а именно десять транспортных средств и земельный участок на общую сумму более 16 миллионов рублей. Другое имущество санатория продавали по заниженным ценам.

Ранее губернатор заявил, что нужно сохранить «Сосновый бор» для людей.


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