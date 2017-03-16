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16:39, 16 марта 2017 717
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В санатории «Сосновый бор» за долги отключили газ

В санатории «Сосновый бор» за долги отключили газ

Фото: Pixabay.com

В санатории «Сосновый бор» отключили за долги газ. Об этом говорится в пресс-релизе ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

«Сосновый бор» не платил за поставленный газ более трех месяцев. Он задолжал три миллиона триста тысяч рублей. В адрес руководства направляли многочисленные требования с просьбой погасить долг. Санаторию также предоставляли отсрочку для оплаты задолженности.

«Газпром межрегионгаз Рязань» планирует подать иск в Арбитражный суд Рязанской области.

Напомним, руководство санатория не выплатило работникам около семи миллионов рублей: деньги потратили на охрану и рассаду цветов. В отношении гендиректора возбудили уголовное дело.


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