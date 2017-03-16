В санатории «Сосновый бор» за долги отключили газ

В санатории «Сосновый бор» отключили за долги газ. Об этом говорится в пресс-релизе ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
«Сосновый бор» не платил за поставленный газ более трех месяцев. Он задолжал три миллиона триста тысяч рублей. В адрес руководства направляли многочисленные требования с просьбой погасить долг. Санаторию также предоставляли отсрочку для оплаты задолженности.
«Газпром межрегионгаз Рязань» планирует подать иск в Арбитражный суд Рязанской области.
Напомним, руководство санатория не выплатило работникам около семи миллионов рублей: деньги потратили на охрану и рассаду цветов. В отношении гендиректора