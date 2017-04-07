Рязанские приставы арестовали имущество санатория «Сосновый бор» на миллион рублей

Рязанские приставы арестовали имущество санатория «Сосновый бор» за долги на общую сумму около одного миллиона рублей. Об этом сообщила
6 апреля приставы с целью проверки посетили санаторий и арестовали мебель, оргтехнику, медицинское оборудование.
Должнику предоставили 10-дневный срок для оплаты долга в полном объеме. Если задолженность в это время погашена не будет, судебный пристав-исполнитель передаст арестованное имущество на оценку и принудительную реализацию.
Напомним, ранее стало известно, что санаторий