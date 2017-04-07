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16:41, 7 апреля 2017 326
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Рязанские приставы арестовали имущество санатория «Сосновый бор» на миллион рублей

Рязанские приставы арестовали имущество санатория «Сосновый бор» на миллион рублей

Рязанские приставы арестовали имущество санатория «Сосновый бор» за долги на общую сумму около одного миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

6 апреля приставы с целью проверки посетили санаторий и арестовали мебель, оргтехнику, медицинское оборудование.

Должнику предоставили 10-дневный срок для оплаты долга в полном объеме. Если задолженность в это время погашена не будет, судебный пристав-исполнитель передаст арестованное имущество на оценку и принудительную реализацию.

Напомним, ранее стало известно, что санаторий закрыли на «неопределенный срок». Николай Любимов отметил, что «Сосновый бор» и его рабочий коллектив нужно сохранить.


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