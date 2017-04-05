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9:09, 5 апреля 2017 99
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Нужно сохранить «Сосновый бор» и его рабочий коллектив — Любимов

Нужно сохранить «Сосновый бор» и его рабочий коллектив — Любимов

Врио рязанского губернатора Николай Любимов сообщил о намерении сохранить санаторий «Сосновый бор» для людей и его рабочий коллектив. Об этом он заявил на расширенном заседании областного правительства, сообщила его пресс-служба.

По словам Любимова, он направил в прокуратуру области официальное письмо с просьбой провести проверки санатория. Если же «Сосновый бор» будут продавать, то необходимо добиться от собственника, в первую очередь, выплаты долгов по зарплате сотрудникам, отметил глава региона.

«Насколько меня проинформировали, процессы, которые там идут, не очень благоприятные, возможно использование „темных“ юридических схем», — сказал он.

Любимов поставил задачу в случае смены собственника активно работать с новым владельцем, чтобы сохранить профиль заведения и оставить его в статусе лечебно-оздоровительного учреждения.

Напомним, ранее в в санатории за долги отключили газ. После этого его закрыли на неопределенный срок.


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