Врио рязанского губернатора Николай Любимов сообщил о намерении сохранить санаторий «Сосновый бор» для людей и его рабочий коллектив. Об этом он заявил на расширенном заседании областного правительства, сообщила его
По словам Любимова, он направил в прокуратуру области официальное письмо с просьбой провести проверки санатория. Если же «Сосновый бор» будут продавать, то необходимо добиться от собственника, в первую очередь, выплаты долгов по зарплате сотрудникам, отметил глава региона.
«Насколько меня проинформировали, процессы, которые там идут, не очень благоприятные, возможно использование „темных“ юридических схем», — сказал он.
Любимов поставил задачу в случае смены собственника активно работать с новым владельцем, чтобы сохранить профиль заведения и оставить его в статусе лечебно-оздоровительного учреждения.
Напомним, ранее в в санатории за долги