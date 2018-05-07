Рязанское правительство выставит охрану в разгромленном санатории «Сосновый бор»

Рязанское правительство выставит охрану в
Санаторий будет охранять фирма ООО «ОП «Витязь-Р». Контролировать ситуацию поручили областному Фонду поддержки индивидуального жилищного строительства.
Сейчас продолжается процедура по выводу «Соснового бора» из банкротства. Областной Фонд выплатил более 33 миллионов рублей 184 работникам санатория, а также погасил перед кредиторами задолженность в размере 26 миллионов рублей. После этого с имущества «Соснового бора» сняли арест. С 8 мая его передадут собственнику.
«На сегодняшний день рассматриваются варианты ведомственной принадлежности объекта: министерству здравоохранения или министерству труда и социальной защиты населения региона», — отметили на сайте правительства.
Напомним, согласно данным Росстата, ООО «Санаторий «Сосновый бор» был одним из крупнейших неплательщиков заработной платы на территории Рязанской области. Весной 2017 года за долги в санатории
В декабре санаторий
В конце 2017 года Николай Любимов
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