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13:39, 7 мая 2018 3 330
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Рязанское правительство выставит охрану в разгромленном санатории «Сосновый бор»

Рязанское правительство выставит охрану в разгромленном санатории «Сосновый бор»

Рязанское правительство выставит охрану в разгромленном санатории «Сосновый бор». Информация об этом в понедельник, 7 мая, появилась на сайте органа власти.

Санаторий будет охранять фирма ООО «ОП «Витязь-Р». Контролировать ситуацию поручили областному Фонду поддержки индивидуального жилищного строительства.

Сейчас продолжается процедура по выводу «Соснового бора» из банкротства. Областной Фонд выплатил более 33 миллионов рублей 184 работникам санатория, а также погасил перед кредиторами задолженность в размере 26 миллионов рублей. После этого с имущества «Соснового бора» сняли арест. С 8 мая его передадут собственнику.

«На сегодняшний день рассматриваются варианты ведомственной принадлежности объекта: министерству здравоохранения или министерству труда и социальной защиты населения региона», — отметили на сайте правительства.

Напомним, согласно данным Росстата, ООО «Санаторий «Сосновый бор» был одним из крупнейших неплательщиков заработной платы на территории Рязанской области. Весной 2017 года за долги в санатории отключили газ, а затем его закрыли на «неопределенный срок». Руководителя «Соснового бора» осудили за невыплату зарплаты. В ходе расследования дела следователи арестовали имущество санатория, а именно десять транспортных средств и земельный участок на общую сумму более 16 миллионов рублей.

В декабре санаторий передали в собственность региона. Ранее губернатор заявил, что нужно сохранить «Сосновый бор» для людей.

В конце 2017 года Николай Любимов пообещал вернуть «Сосновому бору» всероссийскую известность.

Фото Михаила Шибанкова


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