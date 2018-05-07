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8:18, 7 мая 2018 972
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Байкеры на пешеходной улице и косплей-фестиваль.Обзор новостей за выходные, 5-6 мая

Байкеры на пешеходной улице и косплей-фестиваль.Обзор новостей за выходные, 5-6 мая

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Завершилась первая майская неделя. Пришло время вспомнить главные события выходных, 5 и 6 мая.

Московский телеканал снял сюжет о путешествии на выходные в Рязань. В город приезжал ведущий программы «Без купюр» на канале «Москва 24» Владимир Боровицкий.

В Рязанском Дворце молодежи прошел одиннадцатый косплей-фестиваль «Jiyuu -2018». В этом году он был посвящен теме супергероев.

В центре города подсветили здание префектуры. Под Рязанью убрали берега Ласковского озера.

Любимов поручил разобраться с квартирой рязанки, пострадавшей от пожара в соседнем здании. Рязанские пожарные отработали спасение людей из высоток.

В Ухолове начали строить новую школу на 250 человек, а в Сасовском районе открыли движение по подтопленной ранее дороге. Не обошлось без происшествий. В Рюминском пруду утонула пенсионерка. Рязанец и его ребенок получили травмы на отдыхе в «Окской жемчужине». Стало известно, что рязанского таксиста зарезал бывший сотрудник МВД. Последние два года он не работал. «Автоновости». На Черновицкой загорелись автомобили, пострадали двое. Прокуратура не нашла разметку на дорогах Новомичуринска. Рязанка отсудила у дорожников полмиллиона за попавший в яму Mercedes. По пешеходной улице Рязани проехала колонна байкеров.


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Московский режиссер представит в Рязани спектакль «Собака на сене»

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