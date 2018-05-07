Байкеры на пешеходной улице и косплей-фестиваль.Обзор новостей за выходные, 5-6 мая

Завершилась первая майская неделя. Пришло время вспомнить главные события выходных, 5 и 6 мая.
Московский телеканал
В Рязанском Дворце молодежи
В центре города
Любимов поручил
В Ухолове
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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
Завершилась первая майская неделя. Пришло время вспомнить главные события выходных, 5 и 6 мая.
Московский телеканал
В Рязанском Дворце молодежи
В центре города
Любимов поручил
В Ухолове
© RZN.info
|
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В интервью он рассказал, чего ждать от постановки.