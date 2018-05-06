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19:15, 6 мая 2018 1 319
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Рязанского таксиста зарезал бывший сотрудник МВД — СМИ

Рязанского таксиста зарезал бывший сотрудник МВД — СМИ

Рязанского таксиста зарезал бывший сотрудник МВД. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах в воскресенье, 6 мая, пишет RZN.AIF.RU.

По данным издания, в 1998 году мужчина закончил службу в МВД. Он был младшим оперативным сотрудником, раскрывал кражи и ограбления.

«Хорошо знал обстановку в городе по карманникам. По выслуге лет ему назначили пенсию. Потом он работал в охране, ездил в Москву вахтовым методом, — цитирует источник газета. — Последние два года он просто пенсионер, нигде не трудился из-за проблем со здоровьем. Дом и дача…».

Напомним, в ночь на 2 мая пьяный пассажир ударил таксиста ножом в шею. Мужчину задержали на месте. Суд арестовал его на два месяца.

Ранее также появилось видео с места нападения на таксиста.


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