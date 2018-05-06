Рязанского таксиста зарезал бывший сотрудник МВД. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах в воскресенье, 6 мая, пишет
По данным издания, в 1998 году мужчина закончил службу в МВД. Он был младшим оперативным сотрудником, раскрывал кражи и ограбления.
«Хорошо знал обстановку в городе по карманникам. По выслуге лет ему назначили пенсию. Потом он работал в охране, ездил в Москву вахтовым методом, — цитирует источник газета. — Последние два года он просто пенсионер, нигде не трудился из-за проблем со здоровьем. Дом и дача…».
Напомним, в ночь на 2 мая пьяный пассажир
Ранее также