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13:16, 6 мая 2018 2 010
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В Сасовском районе открыли движение по подтопленной ранее дороге

В Сасовском районе открыли движение по подтопленной ранее дороге

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В Сасовском районе открыли движение по дороге около Пионерской Рощи. Об этом сообщил сайт регионального ГУ МЧС.

В воскресенье, 6 мая, участок открыли для проезда из-за снижения уровня воды в реке Цна.

Напомним, движение было перекрыто с 16 апреля.


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