В Сасовском районе открыли движение по подтопленной ранее дороге

В Сасовском районе открыли движение по дороге около Пионерской Рощи. Об этом сообщил
В воскресенье, 6 мая, участок открыли для проезда из-за снижения уровня воды в реке Цна.
Напомним, движение
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В Сасовском районе открыли движение по дороге около Пионерской Рощи. Об этом сообщил
В воскресенье, 6 мая, участок открыли для проезда из-за снижения уровня воды в реке Цна.
Напомним, движение
© RZN.info
|
← предыдущая новостьПутин поздравил Владимира Этуша с днем рождения
|
cледующая новость →«Старый город» пригласил рязанцев отметить День радио в пиццерии «Неаполь»
Машина оборудована тремя рядами сидений и является первым семиместным внедорожником марки Volkswagen.