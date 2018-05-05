В центре Рязани подсветили здание префектуры. Фото

На улице Вознесенской подсветили здание префектуры Советского района. Об этом сообщил
Подсветка появилась на здании по адресу дом №51а по улице Вознесенской в четверг, 3 мая.
Отметим, что всего в Рязани хотят
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Фото: Администрация Рязани
На улице Вознесенской подсветили здание префектуры Советского района. Об этом сообщил
Подсветка появилась на здании по адресу дом №51а по улице Вознесенской в четверг, 3 мая.
Отметим, что всего в Рязани хотят
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В интервью он рассказал, чего ждать от постановки.