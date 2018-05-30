Обслуживание «Соснового бора» обойдется Рязанской области в 110 миллионов. Об этом на пресс-конференции в среду, 30 мая, заявил губернатор Николай Любимов.

По его словам, учреждение передали министерству труда и соцзащиты. В санатории создадут пять стационарных отделений на 400 мест, а саму здравницу оборудуют для людей с ограниченными возможностями.

В «Сосновом бору» будут работать около 200 человек.

«У нас есть понимание по финансированию. Мы не ищем предложений от инвесторов, так как они просили сузить профиль здравницы, мы на это пойти не можем», — отметил губернатор.

Напомним, «Сосновый бор» был одним из крупнейших неплательщиков заработной платы в области. Весной 2017 года за долги в санатории отключили газ, а затем его закрыли на «неопределенный срок». Руководителя «Соснового бора» осудили за невыплату зарплаты. В ходе расследования дела следователи арестовали имущество санатория, а именно десять транспортных средств и земельный участок на общую сумму более 16 миллионов рублей.

В декабре санаторий передали в собственность региона. В конце 2017 года Николай Любимов пообещал вернуть «Сосновому бору» всероссийскую известность.