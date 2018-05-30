Обслуживание «Соснового бора» обойдется Рязанской области в 110 миллионов. Об этом на пресс-конференции в среду, 30 мая, заявил губернатор Николай Любимов.
По его словам, учреждение передали министерству труда и соцзащиты. В санатории создадут пять стационарных отделений на 400 мест, а саму здравницу оборудуют для людей с ограниченными возможностями.
В «Сосновом бору» будут работать около 200 человек.
«У нас есть понимание по финансированию. Мы не ищем предложений от инвесторов, так как они просили сузить профиль здравницы, мы на это пойти не можем», — отметил губернатор.
Напомним, «Сосновый бор» был одним из крупнейших неплательщиков заработной платы в области. Весной 2017 года за долги в санатории
В декабре санаторий
После того, как санаторий