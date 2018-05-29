Новый формат «Соснового бора» представили губернатору. Концепцией перепрофилирования санатория в поселке Солотча занимался региональный минтруд,
«В ближайшее время презентуем эту концепцию, — рассказал Николай Любимов. — Будем развивать базу учреждения таким образом, чтобы, в том числе, создать в санатории доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья».
Напомним, согласно данным Росстата, ООО «Санаторий «Сосновый бор» был одним из крупнейших неплательщиков заработной платы в области. Весной 2017 года за долги в санатории
«Сосновый бор» полностью
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