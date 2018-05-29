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15:00, 29 мая 2018 619
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Новый формат «Соснового бора» представили губернатору

Новый формат «Соснового бора» представили губернатору

Новый формат «Соснового бора» представили губернатору. Концепцией перепрофилирования санатория в поселке Солотча занимался региональный минтруд, сообщил сайт правительства.

«В ближайшее время презентуем эту концепцию, — рассказал Николай Любимов. — Будем развивать базу учреждения таким образом, чтобы, в том числе, создать в санатории доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья».

Напомним, согласно данным Росстата, ООО «Санаторий «Сосновый бор» был одним из крупнейших неплательщиков заработной платы в области. Весной 2017 года за долги в санатории отключили газ, а затем его закрыли на «неопределенный срок». Руководителя «Соснового бора» осудили за невыплату зарплаты. В ходе расследования дела следователи арестовали имущество санатория, а именно десять транспортных средств и земельный участок на общую сумму более 16 миллионов рублей.

«Сосновый бор» полностью выплатил зарплату сотрудникам.

В декабре санаторий передали в собственность региона. В конце 2017 года Николай Любимов пообещал вернуть «Сосновому бору» всероссийскую известность.

После того, как санаторий разгромили вандалы, региональное правительство выставило в нем охрану.


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