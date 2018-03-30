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11:53, 30 марта 2018 2 560
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Рязань не будет принимать московский мусор — Любимов

Рязань не будет принимать московский мусор — Любимов

Рязань не будет принимать московский мусор. Об этом Николай Любимов заявил на пресс-конференции в пятницу, 30 марта

«Никаких соглашений по поводу приема московского мусора у нас нет. Даже частные полигоны должны согласовывать этот вопрос. Эту ситуацию мы контролируем. Если возникнут такие попытки, то мы их будем присекать», — сказал губернатор.

Он отметил, что «мусорный» вопрос нужно решать на федеральном уровне. Также он отметил, что региональный оператор в Рязанской области должен быть государственной компанией, чтобы не допускать подобных вывозов мусора из других регионов.

Напомним, после сообщений о вывозе мусора из Волокамска в Рязанской области провели инспекцию.

Ранее 76 школьников Волоколамска Московской области обратились в больницу из-за плохого самочувствия. Выяснилось, что причиной этого стал выброс газа на мусорном полигоне «Ядрово», который превысил допустимую норму в семь раз.


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