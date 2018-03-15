Ликвидированный спецназом «кораблинский стрелок» несколько дней не выходил из запоя

Соседи «кораблинского стрелка» рассказали, что Николай Круглов несколько дней не выходил из запоя. Пить мужчине, по их словам, было нельзя.
«Был спокойным, не буйным. Знали его как хорошего и отзывчивого человека. Занимался охотой, мог в ворон и грачей пострелять», — отметили местные жители.
Известно, что в прошлом стрелок служил в горячих точках, а в деревню Залесное-Чулково Кораблинского района переехал четыре года назад из Скопина.
В среду, 14 марта, мужчина
Когда мужчина начал стрелять в правоохранителей, его
По факту происшествия возбудили
На фото дом Николая Круглова