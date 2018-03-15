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13:55, 15 марта 2018 586
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Ликвидированный спецназом «кораблинский стрелок» несколько дней не выходил из запоя

Ликвидированный спецназом «кораблинский стрелок» несколько дней не выходил из запоя

Соседи «кораблинского стрелка» рассказали, что Николай Круглов несколько дней не выходил из запоя. Пить мужчине, по их словам, было нельзя.

«Был спокойным, не буйным. Знали его как хорошего и отзывчивого человека. Занимался охотой, мог в ворон и грачей пострелять», — отметили местные жители.

Известно, что в прошлом стрелок служил в горячих точках, а в деревню Залесное-Чулково Кораблинского района переехал четыре года назад из Скопина.

В среду, 14 марта, мужчина угрожал полицейским гранатой из своего дома №64 по улице Садовой. По данным RZN.info причиной происшествия стал конфликт с падчерицей, также употреблявшей алкоголь. Ранее сообщалось, что Круглов стрелял в девушку, но не попал. После этого он угрожал своей жене.

Когда мужчина начал стрелять в правоохранителей, его ликвидировали ответным огнем.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ.

На фото дом Николая Круглова


© RZN.info

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