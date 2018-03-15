Ликвидированный спецназом стрелок угрожал гранатой без чеки. Подробности инцидента

Стали известны подробности
По информации осведомленного источника RZN.info, 55-летний Николай Круглов угрожал убить из ружья жену, а двумя днями ранее стрелял в падчерицу, но не попал. Мужчина злоупотреблял алкоголем, у него было несколько судимостей. Когда на место приехали полицейские и СОБР, Круглов забаррикадировался в доме. Он показал в окно ручную гранату РГД-5 с выдернутой чекой и открыл стрельбу.
Ответным огнем его ликвидировали.
На месте работают сотрудники полиции, прокуратуры и следственного комитета. Прокуратура предварительно признала, что офицеры СОБР правомерно применили оружие. Проводится