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0:20, 15 марта 2018 231
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Ликвидированный спецназом стрелок угрожал гранатой без чеки. Подробности инцидента

Ликвидированный спецназом стрелок угрожал гранатой без чеки. Подробности инцидента

Стали известны подробности инцидента в деревне, Залесное-Чулково Кораблинского района, где офицеры СОБР застрелили пьяного мужчину, открывшего огонь по полицейским.

По информации осведомленного источника RZN.info, 55-летний Николай Круглов угрожал убить из ружья жену, а двумя днями ранее стрелял в падчерицу, но не попал. Мужчина злоупотреблял алкоголем, у него было несколько судимостей. Когда на место приехали полицейские и СОБР, Круглов забаррикадировался в доме. Он показал в окно ручную гранату РГД-5 с выдернутой чекой и открыл стрельбу.

Ответным огнем его ликвидировали.

На месте работают сотрудники полиции, прокуратуры и следственного комитета. Прокуратура предварительно признала, что офицеры СОБР правомерно применили оружие. Проводится проверка.


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