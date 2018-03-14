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22:04, 14 марта 2018 2 221
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В Рязанской области спецназ застрелил мужчину, открывшего огонь по полицейским

В Рязанской области спецназ застрелил мужчину, открывшего огонь по полицейским

В Рязанской области спецназ застрелил мужчину, открывшего огонь по полицейским. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

Происшествие произошло в деревне Залесное-Чулково Кораблинского района. От местных жителей в полицию поступила информация, что пьяный мужчина ходит около своего дома с ружьем в руках, со стороны его двора раздавались выстрелы. На место прибыли полицейские и офицеры СОБР.

Нарушителем порядка оказался 55-летний мужчина, у которого было несколько судимостей. Злоумышленник закрылся в доме, участковый попробовал поговорить с ним через окно, но в ответ мужчина начал стрелять. Спецназ ликвидировал стрелка ответным огнем.

При осмотре дома оперативники обнаружили охотничье ружье и 10 патронов к нему. На месте работают полицейские, сотрудники прокуратуры и следственного комитета.

«Применение табельного оружия Прокуратурой Рязанской области предварительно признано правомерным», — говорится в сообщении.


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