В Рязанской области спецназ застрелил мужчину, открывшего огонь по полицейским. Об этом сообщили на
Происшествие произошло в деревне Залесное-Чулково Кораблинского района. От местных жителей в полицию поступила информация, что пьяный мужчина ходит около своего дома с ружьем в руках, со стороны его двора раздавались выстрелы. На место прибыли полицейские и офицеры СОБР.
Нарушителем порядка оказался 55-летний мужчина, у которого было несколько судимостей. Злоумышленник закрылся в доме, участковый попробовал поговорить с ним через окно, но в ответ мужчина начал стрелять. Спецназ ликвидировал стрелка ответным огнем.
При осмотре дома оперативники обнаружили охотничье ружье и 10 патронов к нему. На месте работают полицейские, сотрудники прокуратуры и следственного комитета.
«Применение табельного оружия Прокуратурой Рязанской области предварительно признано правомерным», — говорится в сообщении.