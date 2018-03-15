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10:36, 15 марта 2018 385
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После стрельбы рязанца по полицейским возбудили уголовное дело

После стрельбы рязанца по полицейским возбудили уголовное дело

После стрельбы рязанца по полицейским возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников полиции). Об этом в четверг, 15 марта, сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Накануне в деревне Залесное-Чулково Кораблинского района 55-летний мужчина стрелял в своем дворе. На место прибыли полицейские и офицеры СОБР. Злоумышленник закрылся в доме, участковый попробовал поговорить с ним через окно, но в ответ мужчина открыл огонь. Спецназ ликвидировал стрелка. При осмотре дома оперативники обнаружили охотничье ружье и 10 патронов к нему.

Прокуратура предварительно признала, что офицеры СОБР правомерно применили оружие. По данному факту также проводят проверку.

Ранее появлялись подробности инцидента. Как оказалось, ликвидированный спецназом стрелок угрожал гранатой без чеки. По информации осведомленного источника RZN.info, стрелок угрожал убить из ружья жену, а двумя днями ранее стрелял в падчерицу, но не попал. Мужчина злоупотреблял алкоголем, у него было несколько судимостей.


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