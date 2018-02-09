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10:46, 9 февраля 2018 1 914
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Медработники несколько часов игнорировали лежавшего в луже крови пациента ОКБ — следствие

Медработники несколько часов игнорировали лежавшего в луже крови пациента ОКБ — следствие

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Следствие считает, что к пациенту, лежавшему в луже крови в рязанской ОКБ, медработники не подходили в течение нескольких часов. Об этом в сюжете телеканала НТВ рассказал замруководителя московского межрайонного следственного отдела Александр Санферов.

«Упал на кафельный пол, где причинил себе рваную рану надбровной дуги. Несмотря на то, что он самостоятельно причинил себе рваную рану, которая вызвала обильное кровотечение, медицинские работники в течение нескольких часов не подходили к нему и соответствующую помощь не оказывали», — рассказал Санферов.

Следователи расценили произошедшее как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее свою версию происшествия в интервью RZN.info рассказал главный врач ОКБ Дмитрий Хубезов.

«Ситуация, в которой пациент лежал в луже крови, а врачи проходили мимо — такого, в принципе, быть не может. Это я совершенно ответственно заявляю. Камер тогда не было. Если он упал и его не было видно в этом небольшом закутке, а затем какое-то время он там пролежал — это я еще могу представить», — заявил главврач.

Напомним, видео с пациентом ОКБ, лежащим в луже крови, опубликовали появилось в соцсетях в конце января, сама запись датируется 2016-м годом. По даному факту Следственный комитет начал проверку. Вскоре стало известно, что попавший на видео пациент скончался, возбуждено уголовное дело.


© RZN.info

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1 день назад
Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым

Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым 2

Корреспондент RZN.info побеседовал с главным врачом ОКБ Дмитрием Хубезовым на тему скандальных видео, тараканов и хамства со стороны медработников.

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