Следствие считает, что к пациенту, лежавшему в луже крови в рязанской ОКБ, медработники не подходили в течение нескольких часов. Об этом в сюжете телеканала
«Упал на кафельный пол, где причинил себе рваную рану надбровной дуги. Несмотря на то, что он самостоятельно причинил себе рваную рану, которая вызвала обильное кровотечение, медицинские работники в течение нескольких часов не подходили к нему и соответствующую помощь не оказывали», — рассказал Санферов.
Следователи расценили произошедшее как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Ранее свою версию происшествия в
«Ситуация, в которой пациент лежал в луже крови, а врачи проходили мимо — такого, в принципе, быть не может. Это я совершенно ответственно заявляю. Камер тогда не было. Если он упал и его не было видно в этом небольшом закутке, а затем какое-то время он там пролежал — это я еще могу представить», —
Напомним, видео с пациентом ОКБ, лежащим в луже крови, опубликовали появилось в соцсетях в конце января, сама запись датируется 2016-м годом. По даному факту Следственный комитет начал проверку. Вскоре стало известно, что попавший на видео пациент скончался, возбуждено