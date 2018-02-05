Лежавший в луже крови в рязанской ОКБ мужчина скончался. Об этом сообщили на
По данным следствия, в феврале 2016 года в приемное отделение ОКБ бригадой «скорой» с подозрением на травму головы доставили пьяного 39-летнего жителя Рязанской области. Несмотря на необходимость врачебного осмотра, пострадавший долгое время оставался без оказания медпомощи. В последующем мужчина скончался от заболевания сердца.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ. Расследование продолжается.
Напомним,