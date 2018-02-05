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16:29, 5 февраля 2018 5 363
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Лежавший в луже крови в рязанской ОКБ мужчина скончался — следователи 1

Лежавший в луже крови в рязанской ОКБ мужчина скончался — следователи

Лежавший в луже крови в рязанской ОКБ мужчина скончался. Об этом сообщили на сайте регионального СУ СКР.

По данным следствия, в феврале 2016 года в приемное отделение ОКБ бригадой «скорой» с подозрением на травму головы доставили пьяного 39-летнего жителя Рязанской области. Несмотря на необходимость врачебного осмотра, пострадавший долгое время оставался без оказания медпомощи. В последующем мужчина скончался от заболевания сердца.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 238 УК РФ. Расследование продолжается.

Напомним, видео с пациентом ОКБ, лежащим в луже крови, опубликовали в соцсетях. Позже следователи заинтересовались этим роликом. Позднее в рязанском минздраве прокомментировали скандальное видео.


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