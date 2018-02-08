Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым

В новом году Рязань захлестнула волна скандалов в сфере здравоохранения. Самыми обсуждаемыми из них стали события, которые нанесли удар по репутации двух ведущих рязанских медучреждений. Вначале в сети появилось видео с застольем врачей в кардиодиспансере, позже — ролик с человеком, лежавшим в луже крови на полу в приемном отделении ОКБ.

Вскоре негативная тенденция набрала обороты. Рязанцы засняли на видео очередь в регистратуру 11-й поликлиники и пожаловались на поборы и тараканов в ОКБ. Корреспондент RZN.info побеседовал с главным врачом ОКБ Дмитрием Хубезовым на тему скандального видео, тараканов, хамства со стороны медработников.

— Дмитрий Анатольевич, несмотря на то, что вы находитесь на посту главного врача с декабря, как вы можете прокомментировать скандальное видео двухлетней давности, которое недавно всколыхнуло рязанцев и дошло до федерального уровня?

— Ситуация, в которой пациент лежал в луже крови, а врачи проходили мимо, — такого, в принципе, быть не может. Это я совершенно ответственно заявляю. Камер тогда не было. Если он упал и его не было видно в этом небольшом закутке, а затем какое-то время он там пролежал — это я еще могу представить. Сейчас разбираются компетентные органы. Пусть они выясняют, как все было на самом деле.

Насколько я знаю, когда он поступил, ему сделали РКТ головы, так как он поступил с подозрением на черепно-мозговую травму. Также его осматривали нейрохирург, пульмонолог и терапевт. Ему сделали ЭКГ. И сказать, что он был оставлен без помощи, нельзя. Причина смерти — кардиомиопатия — заболевание сердца, которое характерно для лиц, злоупотребляющих алкоголем.

— В 2017 году в приемном покое установили видеокамеры. С какой целью?

— С целью контроля за всем, что происходит в помещении. Камеры там жизненно необходимы, чтобы врач или медсестра видели перед собой все. Это в том числе и антитеррористическая безопасность. Все выведено, все под присмотром.

— В одном из январских видео рязанец жаловался на отсутствие у медсестер больницы «йода», «нашатыря» и «зеленки». Как сейчас обстоят дела с медикаментами и расходниками?

— По медикаментам все необходимое, что положено в рамках ОМС, есть. Что-то мы покупаем за внебюджетные средства, если требуется. Теоретически я могу представить, что подобная ситуация могла возникнуть в каком-то отдельно взятом отделении по недосмотру, либо за выходные было массовое поступление пациентов и в какой-то день медикаментов просто не хватило. Недавно на миллион рублей мы закупили шприцы, капельницы, препараты и средства, которые нужны.

Критерий качества в больнице — сделать тараканов единичными

— В своем обращении рязанец также рассказал о тараканах в ОКБ. Какие меры были предприняты для борьбы с насекомыми?

— Борьба с тараканами в такой больнице — это дело не простое, потому что пациентов необходимо перемещать из одного места в другое. Закрыть больницу, чтобы провести генеральную дезинсекцию, невозможно. Экстренные пациенты будут всегда, плановые всегда, поэтому мы выбираем время, когда их наименьшее количество. Как правило, это новогодние праздники и летний период.

В такие периоды производится генеральная дезинсекция, обрабатываются электрические коробы, радиаторы холодильников, плинтусы, все места, где скапливаются насекомые. Кроме того, у нас есть служба — три дезинсектора, которые между этими двумя случаями ходят по вызовам из отделений. Насекомые, как и больничные инфекции, уже привыкли ко всем средствам борьбы. Критерий качества в больнице — это не вывести тараканов в принципе, где посещаемость порядка пяти тысяч, а сделать тараканов единичными.

— Немаловажным фактором в оценке качества работы больницы является вежливое поведение со стороны медперсонала по отношению к пациентам. Руководство ОКБ уделяет этому внимание?

— Да. В основном это касается младших и средних медсестер и санитарок. Со следующей недели к нам придут ребята с кафедры психологии, которые будут мониторить персонал: будут ходить с медсестрами в процедурные кабинеты, перевязочные.

Выявят слабые места в поведении и проведут лекции по конфликтологии. Речь идет о банальной вежливости, чтобы нормально отвечали пациентам. Потому что некоторые как привыкли работать, так и работают. Они считают, что максимально вежливы, что все говорят правильно, хотя со стороны это выглядит по-другому.

Сервис пациента у нас на очень низком уровне

— Произойдут ли положительные изменения в сервисе обслуживания пациентов?

— Сервис пациентов лично на моем контроле. Потому что сервис пациента, как это не прискорбно, у нас на очень низком уровне. И пациенты судят не по тому, какие виртуозные операции проводятся в клинике, а по условиям, в которых он лежит, чем его кормят, как за ним ухаживают, как его моют, как с ним общаются.

С прошлой недели мы ввели в рацион фрукты, соки. Планируем добавить в питание пациентов кисломолочные продукты. Мы действуем в тех возможностях, которыми располагаем, и по тем деньгам, которые на это отводятся. Но, тем не менее, мы этим гордимся. Раньше этого не было, а сейчас есть.

— Вам не кажется, что последние негативные события могли отразиться не только на репутации больницы, но и дискредитировать профессию в целом?

— Я дискредитации то и не вижу. Есть конечно негативные отзывы, но профессия по-прежнему самая востребованная. Ежегодно конкурс в медуниверситет. Я еще являюсь и завкафедрой РязГМУ. Никаких проблем нет. Также в областной больнице с врачебными кадрами никогда проблем не будет. Это самое престижное заведение.

— Лично вам обидно, когда по поступкам отдельных медработников, общество судит о качестве медицины в целом?

— Я нормально отношусь к тому негативу, который сейчас идет в СМИ относительно медицины и врачей. В тех случаях, когда он действительно обоснован, мы стараемся шаг за шагом быстро все исправить. В этом даже польза есть. Но в случаях, когда распространяется черный пиар, то тут мы, как говорится, только крепче будем. Обиды на негатив нет. Пациенты — это то, ради чего мы работаем.

— По вашему мнению, когда удастся исправить ситуацию в лучшую сторону и повысить удовлетворенность больницей со стороны пациентов?

— Я реалист. Потому точно не за месяц не за два. И даже не за полгода. Но мы точно постараемся исправить все. Та ситуация, которая сложилась, и нанесла удар по имиджу клиники и по каким-то другим вещам. Но я думаю за год все ощутят те перемены, которые происходят уже сейчас. Особенную гордость вызывает хирургия, которая буквально за последний месяц приобрела совсем другой уровень. И если мы будем продолжать в таком темпе, то боюсь представить, что будет у нас через год. Это реально будет евро-клиника.