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11:47, 8 февраля 2018 3 346
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Главврач ОКБ рассказал о причине смерти лежащего в луже крови мужчины 1

Главврач ОКБ рассказал о причине смерти лежащего в луже крови мужчины

Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов рассказал о причинах смерти лежащего в луже крови мужчины.

«Насколько я знаю, когда он поступил, ему сделали РКТ головы, так как он поступил с подозрением на черепно-мозговую травму. Также его осматривали нейрохирург, пульмонолог и терапевт. Ему сделали ЭКГ. И сказать, что он был оставлен без помощи, нельзя. Причина смерти — кардиомиопатия — заболевание сердца, которое характерно для лиц, злоупотребляющих алкоголем», — прокомментировал видеоскандал Дмитрий Хубезов.

По его словам, «ситуация, в которой пациент лежал в луже крови, а врачи проходили мимо — такого, в принципе, быть не может. Это я совершенно ответственно заявляю. Камер тогда не было. Если он упал и его не было видно в этом небольшом закутке, а затем какое-то время он там пролежал — это я еще могу представить». Главврач отметил, что теперь слово за следователями.

Полное интервью с Дмитрием Хубезовым, почему невозможно вывести всех тараканов и отчего пациенты могли пожаловаться на отсутствие медикаментов, читайте в разделе «Публикации».

Напомним, видео с пациентом ОКБ, лежащим в луже крови, опубликовали в соцсетях. В рязанском минздраве прокомментировали скандальное видео.


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5 часов назад
Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым

Видеоскандалы, тараканы и больничный сервис. Интервью с главврачом ОКБ Дмитрием Хубезовым 1

Корреспондент RZN.info побеседовал с главным врачом ОКБ Дмитрием Хубезовым на тему скандальных видео, тараканов и хамства со стороны медработников.

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