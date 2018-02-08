Главврач ОКБ рассказал о причине смерти лежащего в луже крови мужчины

Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов рассказал о причинах смерти лежащего в луже крови мужчины.
«Насколько я знаю, когда он поступил, ему сделали РКТ головы, так как он поступил с подозрением на черепно-мозговую травму. Также его осматривали нейрохирург, пульмонолог и терапевт. Ему сделали ЭКГ. И сказать, что он был оставлен без помощи, нельзя. Причина смерти — кардиомиопатия — заболевание сердца, которое характерно для лиц, злоупотребляющих алкоголем», — прокомментировал видеоскандал Дмитрий Хубезов.
По его словам, «ситуация, в которой пациент лежал в луже крови, а врачи проходили мимо — такого, в принципе, быть не может. Это я совершенно ответственно заявляю. Камер тогда не было. Если он упал и его не было видно в этом небольшом закутке, а затем какое-то время он там пролежал — это я еще могу представить». Главврач отметил, что теперь слово за следователями.
Полное интервью с Дмитрием Хубезовым, почему невозможно вывести всех тараканов и отчего пациенты могли пожаловаться на отсутствие медикаментов, читайте в разделе «
Напомним,